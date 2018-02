Maria Vieira ataca Herman e compara-o à Popota

Humorista não tardou a responder ao comentário polémico da atriz.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13:04

Maria Vieira resolveu fazer um "inocente apontamento humorístico" que depressa gerou polémica nas redes sociais. A atriz publicou uma fotografia de Herman José numa campanha de alerta para os perigos do açúcar escondido nos alimentos e comparou-o à Popota, hipopótamo cor de rosa que é mascote de várias campanhas de Natal.

"Convidar esta simpática pessoa para fazer uma campanha que alerta para os «Perigos do Açúcar Escondido» é a mesma coisa que convidar a Popota para uma campanha de emagrecimento! E acredito que a pessoa em causa, que já satirizou e gozou com toda a gente neste país, não vai ficar aborrecida por este meu inocente apontamento humorístico!", escreveu Maria Vieira no Facebook.





A publicação, que já conta com mais de 400 gostos, tem centenas de comentários que se dividem entre quem critica e quem concorda com a opinião da atriz de que Herman José está fora de forma.

O humorista não tardou a responder diretamente à atriz e, na caixa de comentários, devolveu o "apontamento humorístico" com uma fotografia de Maria Vieira também fora de forma.

"A observação está certíssima, e a piada aceite! Durante a apresentação da campanha (que todos aceitamos fazer a custo zero) fui o primeiro a gozar com a situação. Na verdade expliquei que como saudável - só que muito... Nós os epicuristas não nascemos para ser magros", escreveu Herman José.

Maria Vieira parece não ter ficado muito agradada com a resposta e voltou a comentar: "Essa já não sou eu há muito tempo meu caro Herman e tu que passas metade da tua vida espreitando a minha página já devias saber isso há muito... mas olha, gostei de ter ver na TVI, estás muito elegante. Beijos mil".