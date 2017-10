Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria Vieira ataca Judite de Sousa: "Era bom que o seu eclipse fosse definitivo"

Atriz voltou a reacender as redes sociais.

15:24

Maria Vieira tem dado que falar nas redes sociais pelas suas publicações polémicas, na maioria das vezes com declarações acerca de outras figuras públicas.



Desta vez, o alvo é a Judite de Sousa. Na sua página de facebook, a atriz dá a entender que deseja que a jornalista deixe de ser a cara do telejornal da TVI, definitivamente.



"A Judite, como que por milagre, eclipsou-se do jornal desta noite! E era tão bom que esse eclipse fosse absolutamente definitivo...", escreveu Maria Vieira numa publicação onde elogiou o Jornal das 8 da TVI.







"Vi na TVI um jornal digno, verdadeiro e exemplar, finalmente apresentado por uma nova jornalista que se afigura competente, séria e profissional e por isso mesmo não pude deixar de vir aqui manifestar o meu contentamento por verificar que algo de muito positivo e salutar se está passando na informação da TVI", pode ler-se.



Por último, Maria Vieira deixa a sugestão à TVI para que Manuela Moura Guedes volte a ser uma das caras da estação. "O regresso da Manuela Moura Guedes à TVI seria uma boa opção, sobretudo agora que urge desmascarar esta corja que nos desgoverna!", escreveu a atriz.