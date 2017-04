Maria Vieira diz estar "farta" de Catarina Martins

"Nunca a vi reclamando sobre a forma como as mulheres são tratadas, desrespeitadas e agredidas na esmagadora maioria dos países muçulmanos, nem protestando pelo facto dos homossexuais serem perseguidos, torturados e executados nesses mesmos países, nem reclamando pela falta de liberdade política e religiosa nessas terras governadas por tiranos sem lei e sem humanidade que ela, porventura, acha que respeitam os Direitos Humanos!", prossegue."Sim. Eu estou farta e não tenho medo de o dizer, por muito que tentem, sem sucesso, calar a minha boca!", conclui.De lembrar que Catarina Martins afirmou que "nada justifica os bombeardeamentos no Afeganistão" pelas forças norte-americanas. Os Estados Unidos usaram a "mãe de todas as bombas no país contra as forças do Daesh.