Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria Vieira operada de urgência

Atriz diz que vai oferecer pedra dos rins a Mariana Mortágua e Catarina Martins.

05.10.17

Maria Vieira esteve ausente das redes sociais por motivos de saúde. A atriz revela que teve de ser internada no hospital de Cascais, onde foi operada de urgência.



"Uma pedra que acabou por me oferecer uma valente infeção renal. Fui operada no Hospital Egas Moniz", assume, aproveitando para lançar as suas habituais farpas, desta vez ao Bloco de Esquerda.



"Prometo guardá-la [a pedra] e tratarei de a oferecer à Catarina Martins e à Mariana Mortágua, para elas a enrolarem com algum tabaco e a fumarem bem fumada", escreveu.