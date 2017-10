Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria Vieira responde a acusações de Herman José

“A decadência não olha a meios para sobreviver”, disse a humorista.

03.10.17

Maria Vieira reagiu às acusações de Herman José que disse que os textos que a humorista escreve no Facebook, em que esta tem criticado figuras como Marcelo, António Costa ou até Salvador Sobral, enquanto tece grandes elogios a Donald Trump, não são escritos pela atriz, mas sim pelo seu marido, Fernando Rocha.



Na rede social Facebook, e num comentário que vem no seguimento da publicação na rede social de um post a anunciar a sua entrevista na revista Domingo do Correio da Manhã, Maria Vieira foi tácita na resposta: "A decadência não olha a meios para sobreviver, manter a cabeça à tona da lama e arrecadar a esmola que se lhe oferece... Porca miséria!"



Em entrevista ao programa feito para a internet "Maluco Beleza", de Rui Unas, Herman disse que "não há pior do que brilhar pela negativa", referindo-se a Vieira.



O humorista garante que Fernando Rocha é o autor das publicações. "Aquele corpo de duas cabeças faz com que ele tenha uma paixão grande pela escrita e escreva muito e ela o acompanhe, solidária, dando-lhe a visibilidade do nome. Não vale a pena virem dizer que é ela que escreve, que não é. É um organismo que escreve".