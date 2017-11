Mariah Carey é acusada de assédio por ex-segurança

Michael Anello afirma que cantora provocava-o constantemente.

21:04

Mariah Carey está a ser acusada de assédio sexual por parte de um ex-segurança. Michael Anello, que é dono de uma empresa de segurança que trabalhava para a cantora, ameça mesmo processar a artista.

De acordo com o site TMZ, Michael Anello garante que Mariah Carey provocava-o constantemente e "realizava atos sexuais com a intenção que fossem vistos" por ele. O ex-segurança conta que, durante uma viagem ao México, a cantora pediu-lhe que fosse ao quarto e, quando chegou, esta estava com um robe transparente semiaberto.

O ex-segurança afirma que tentou sair do espaço, mas a também atriz insistiu que continuasse a desempenhar a tarefa que lhe tinha pedido. O homem garante que saiu do quarto sem ter qualquer tipo de contacto físico com Mariah.



Além disso, Michael Anello afirma que Mariah Carey humilhava-o constantemente, chamando-o de nazi e skinhead.

Os advogados da cantora já entraram em contacto com os advogados do segurança para pagar uma indemnização, mas, segundo o TMZ, não quiseram comentar a acusação de assédio sexual.