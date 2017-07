Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mariah Carey exibe 'quilinhos a mais' em palco

Cantora realizou o último concerto na sua residência artística em Las Vegas.

09:09

Naquele que foi o último concerto na sua 'residência artistíca' em Las Vegas, Mariah Carey fez questão de se certificar de que não passava despercebida aos olhos de ninguém.



Vestida com um body transparente repleto de brilhos, a cantora mostrou sentir-se confiante com o seu corpo, mesmo depois de ter ganho uns 'quilinhos' nos últimos tempos, bem visíveis nas suas imagens recentes.



Mais voluptuosa, Mariah Carey fez as delicías dos seus fãs ao interpretar grande parte dos seus hits musicais e ao dançar ao lado do mais recente namorado, o bailarino Bryan Tanaka.



Mãe de dois gémeos de seis anos, Moroccan e Monroe, Mariah Carey prepara-se para realizar uma lista de concertos de natal e gravar novas músicas alusivas à época.