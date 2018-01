Marido de Carolina Patrocínio reage ao nascimento do terceiro filho

Apresentadora revelou estar grávida de seis meses.

Carolina Patrocínio revelou, esta sexta-feira, na redes sociais, estar grávida pela terceira vez, mas este sábado quem está a dar que falar é o marido da apresentadora, Gonçalo Uva.

O jogador profissional de râguebi publicou este sábado na sua conta do Instagram uma imagem onde aparece com as duas filhas ao colo com uma mensagem 'divertida' ao reagir à terceira gravidez da companheira.

"Em março passaremos a ser 5 e vou ter de treinar para aguentar com mais um bebé ao colo", escreveu o marido de Carolina Patrocínio na legenda da imagem.





A apresentadora da SIC, grávida de seis meses, foi alvo de críticas e polémica das últimas duas vezes em que esteve grávida, assim como, as duas filhas apareciam bronzeadas durante o verão.

A prática de exercício físico durante a gravidez e a boa forma de Carolina Patrocínio parecem não ter agradado aos internautas que muitas vezes deixaram comentários menos positivos à apresentadora.