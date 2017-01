Marília Mendonça, de 21 anos, é o novo fenómeno musical do brasil.



A cantora, nascida em Cristianópolis, tornou-se numa das artistas mais ouvidas no Youtube durante o último ano.



Intérprete de músicas como 'Infiel' e 'Eu sei de cor', a cantora já conta com mais de 300 milhões de visualizações nos seus vídeos.











A imprensa brasileira compara frequentemente a artista com a cantora britânica Adele por terem as duas uma voz poderosa, e ainda porque ambas têm um corpo voluptuoso, algo que não é muito comum entre as cantoras pop.