Atriz oficializa relação com Ricardo Silva, com quem tem uma filha.

09.07.17

Marina Santiago, de 37 anos, escolheu o areal da Praia do Norte, na Nazaré, para se casar com o publicitário Ricardo Silva, de 39, com quem tem uma filha, Paloma, de dois anos. A cerimónia realizou-se ontem e Diana Chaves e César Peixoto foram padrinhos.