Mário Soares deixou fortuna à família

Mário Soares, que morreu a 7 de janeiro, deixou aos dois filhos, João e Isabel, uma fortuna avaliada em vários milhões de euros.

De acordo com o site FLASH!, o antigo Presidente da República deixa uma fortuna avultada, ainda não totalmente determinada, em casas, quintas e terrenos, mas também uma biblioteca, obras de arte, fundos de investimento, acções e obrigações, avaliadas em dezenas de milhões de euros que serão herdados pelo deputado socialista, de 67 anos, e pela irmã, de 66 anos, atual directora do Colégio Moderno, a instituição de ensino privado da família Soares, em Lisboa.

O testamento ainda não foi tornado público, mas a publicação baseia-se na última declaração de rendimentos que Mário Soares tornou pública, apresentada no Tribunal Constitucional quando se candidatou às presidenciais de 2006, e que perder para Cavaco Silva. Nesse documento, Soares declara ter usufruído, em 2004, de quase meio milhão de euros.



Na declaração, Soares declarou "depósitos a prazo, fundos de investimento, ações, obrigações, produtos estruturados e produtos de eficiência fiscal um valor que, somado, com cotações válidas nessa data, davam um total de poupanças perto de 1,2 milhões de euros, repartidos por três bancos: BPI, Millenium/BCP e Caixa Geral de Depósitos (CGD)", relata a FLASH!.



A lista de imóveis é extensa. O político deixa prédios pertencentes ao Colégio Moderno - gerido pela filha, por Isabel Soares e a casa onde a família vivia, no Campo Grande, em Lisboa. Ainda na mesma zona, Soares tinha mais dois apartamentos. Fora da capital, Soares e Maria Barroso tinham uma vivenda em Nafarros, Sintra, e três terrenos rústicos no mesmo local; uma moradia na praia do Vau, em Portimão, no Algarve, e dois terrenos, um misto e um rústico em Montes de Alvor, no mesmo concelho. A FLASH! revela que o património do casal incluiu ainda uma propriedade Bezuga, em Azeitão, com vista para a serra da Arrábida.

