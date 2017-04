Marisa Cruz deslumbra em desfile aos 42 anos

O que achou desta notícia?







Fátima Lopes apresentou este domingo, no Hotel Pestana Palace, em Lisboa, a sua coleção outono/inverno, naquele que foi o seu regresso aos desfiles como independente. Num dia especial, marcado por grandes emoções, a criadora abriu a passerelle com Marisa Cruz, sua grande amiga e com quem agora volta a trabalhar.