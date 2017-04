O que achou desta notícia?







17.6% Muito insatisfeito

17.6% 2.9%

2.9% 6%

6% 14.7%

14.7% 58.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







17.6% Muito insatisfeito

17.6% 2.9%

2.9% 6%

6% 14.7%

14.7% 58.8% Muito satisfeito pub

Marisa Cruz é a capa da revista 'Cristina', que surge renovada e com nova editora, depois do fim do acordo com a Masemba.