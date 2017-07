Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marisqueira familiar com muito por onde escolher

Lagosta, ostras e camarão tigre são algumas das estrelas deste restaurante.

Por Joana de Sales | 00:08

Quase à beira-mar, bem no centro de Cascais, há um restaurante com apenas oito meses, simples e moderno, onde o marisco é rei.



Visto que um dos donos da Mariscaria – um restaurante familiar de pai, filhos e primo – tem mesmo ali ao lado uma loja de marisco, este nunca falta na mesa e é sempre fresco. O difícil é escolher: camarão de Moçambique, carabineiros grelhados, ostras, canilhas do Algarve, santola de Cascais, lavegantes. Mas há ainda pratos de marisco para partilhar e, aqui, consta a estrela do restaurante: a parrilhada. Consiste em marisco grelhado, como lagosta, camarão tigre, lulas, mexilhões ao natural, acompanhados de batata a murro. Suficiente para duas pessoas, podendo até sobrar, dependendo das entradas.



Há ainda mariscadas ou o típico arroz de marisco. Além do peixe grelhado e bacalhau, não falta a carne. Aqui, o rei é o bife da vazia maturado com lagosta grelhada.



Para facilitar a entrada de tanto marisco, não falta uma boa carta de vinhos e sangrias bem frescas e doces. No final, as sugestões da casa são a mousse de chocolate ou panna cotta. Para atraiar os clientes locais, a Mariscaria tem a opção de take-away.



Ficha

MARISCARIA

Rua das Flores, 8, Cascais

Telefone

214865004

Preço médio

50 € para duas pessoas

Horário

12h00 às 24h00

Encerra à segunda-feira

Cartões Sim

Fumadores sim (esplanada)