Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marlene, a menina que subiu ao palco e emocionou Ricardo Araújo Pereira

Humorista reencontrou a menina que sofria de cancro e que o apelidou do "mais parvo". Vídeo tornou-se viral nas redes sociais.

10:52