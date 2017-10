Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Melhor amiga deixa casa de Luciana Abreu

Micaela medeiros está com estado de saúde debilitado.

13:21

Micaela Medeiros foi a ausência mais notada no casamento de Luciana Abreu. À ‘Vidas’, a jovem explicou que se encontra doente. "Estou ciente que a Lucy sentiu a minha falta, embora saiba que estive com ela em pensamento. Desejo à Lucy o melhor do mundo, tal como ela merece, assim como sei que ela o deseja para mim também".



Devido ao estado debilitado, e apesar de continuar a trabalhar com Luciana Abreu, Micaela não está, neste momento, a morar com a amiga em Cascais, deixando assim de ser o seu braço direito na educação de Lyonce e de Lyannii. "Ela voltou para casa da família dela no Norte, durante uns tempos, até se sentir melhor", revelou uma fonte à ‘Vidas’.