Mensagem de filho de vocalista dos Linkin Park torna-se viral

Chester Bennington suicidou-se esta quinta-feira.

Uma mensagem deixada pelo filho de Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park que se suicidou esta quinta-feira, tornou-se viral nas últimas horas.

Na imagem, partilhada pela mulher de Chester, Tyler, de 11 anos, pede que o pai ame a vida e faz ainda referência ao título de uma das músicas mais famosas da banda, 'Castle of Glass' (Castelo de Vidro, em português).

"Pai aproveita o ensaio ou o que quer que faças hoje. Ame a vida, ela é um Castelo de Vidro – Tyler", lê-se na mensagem que o filho mais novo do músico colou na caneca do pai.

Na legenda da imagem, que Talinda Bennington partilhou no Twitter, no dia 2 de junho deste ano, a mulher do artista escreveu: "O nosso Tyler é o melhor, Chester Bennington"









Algumas semanas depois desta publicação, Talinda publicou uma foto onde aparece ao lado do marido, no Dia dos Pais nos EUA.

"Feliz Dia dos Pais para o homem dos meus sonhos. És o melhor pai!", escreveu na legenda.





Happy Father's Day to the man of my dreams?? You are the best Daddy ever!! @ChesterBe pic.twitter.com/R96A6uGSam — Talinda Bennington (@TalindaB) 18 de junho de 2017





Esta quinta-feira, Chester Bennington foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles, EUA, dia em que o cantor Chris Cornell, amigo de Chester e que também cometeu suicídio, completaria 53 anos.