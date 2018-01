Metro do Porto terá mais 5,7 quilómetros em 2022

Obras visam a conclusão da linha Rosa, no Porto e o prolongamento da linha Amarela em Vila Nova de Gaia.

Por Lusa | 12:14

O secretário do Ambiente assegurou hoje que "em 2022" o Metro do Porto terá "mais 5,7 quilómetros e sete estações", com a conclusão da linha Rosa, no Porto e o prolongamento da linha Amarela em Vila Nova de Gaia.

"Seguramente em 2022 teremos mais 5,7 quilómetros de Metro do Porto e mais sete estações", afirmou José Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, em declarações aos jornalistas no Porto, após a assinatura dos contratos de elaboração dos projetos relativos à extensão das linhas daquele transporte.

De acordo com o governante, a perspetiva é ter os projetos das duas linhas concluídos "entre outubro e dezembro", lançando então o concurso da empreitada, que se espera adjudicar "no início de 2019" para começar a obra "entre abril e junho" do mesmo ano".