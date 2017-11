Mia Rose e Miguel Cristovinho esperam primeiro filho

Cantores deram a novidade nas redes sociais.

20:55

Mia Rose e Miguel Cristovinho aproveitaram as redes sociais para anunciar a boa nova. Os casados de fresco estão à espera do primeiro filho. A novidade foi revelada pelos dois no Instagram.

"Surpresa! Bebé Rosa Cristovinho espera-se em 2018! Mal posso esperar por te conhecer", escreveu a cantora na legenda da imagem que escolheu para dar a novidade.

Já Miguel, um dos três vocalistas dos D.A.M.A, escreveu "Mal posso esperar por te conhecer".

De recordar que os dois casaram-se em setembro deste ano e cada vez mais mostram a cumplicidade e o amor que os une.