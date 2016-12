"Eu disse que sim ao homem dos meus sonhos", foi assim que Mia Rose informou os seus fãs que tinha sido pedida em casamento por Miguel Cristovinho dos D.A.M.A..

A mensagem foi partilhada no Facebook e com ela uma foto dos artistas abraçados onde Mia aparece com o anel de noivado oferecido por Cristovinho.

A publicação já tem mais de 12 mil gostos e dezenas de comentários onde felicitam o casal que está junto há cerca de dois anos e meio.





