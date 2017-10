Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mick Jagger tem namorada 52 anos mais nova

Relação começou em Paris.

Mick Jagger tem nova namorada 52 anos mais nova. Segundo o jornal britânico ‘The Sun’, o vocalista dos Rolling Stones, de 74 anos, tem um ‘caso’ com a jovem produtora cinematográfica Noor Alfallah, de 22 anos.



A relação terá começado no início de outubro, em Paris, quando a banda norte-americana atuou na capital francesa no âmbito da digressão ‘No Filter’.



De acordo com a publicação, Jagger e Noor terão passado várias noites juntos.



"Ele continua a ter aquele seu charme habitual, mas desta vez até a banda ficou surpreendida por uma mulher tão jovem e bonita se ter deslocado a Paris para estar com Jagger", disse uma fonte próxima.