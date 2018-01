Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mickael Carreira em férias de luxo

Cantor e Laura Figueiredo pagam 12 mil euros por duas semanas em hotel exclusivo.

01:30

De férias desde a Passagem de Ano num dos empreendimentos turísticos mais caros do Brasil, Mickael Carreira e a companheira, Laura Figueiredo, não deixaram de partilhar os momentos da vida de luxo com os seguidores nas redes sociais.



O hotel escolhido pelo casal, o Nannai Resort & Spa, fica em Porto Galinhas e é conhecido por ser um dos mais dispendiosos de toda a América Latina.



Ao que o CM conseguiu apurar, o bungalow que o cantor e a apresentadora escolheram tem piscina privada e vista para o mar e, por semana, custa mais de seis mil euros, o que totaliza cerca de 12 mil euros por toda a estadia.



A acompanhar o casal está apenas a filha, Beatriz, de 10 meses. Esta é a primeira viagem que a menina faz com pais para fora de Portugal.