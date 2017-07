Mickael Carreira sofre acidente de viação

Filho mais velho de Tony estava a caminho das gravações do programa 'The Voice Portugal'.

Mickael Carreira esteve, esta quarta-feira, envolvido num acidente de viação. O carro do cantor terá ficado em mau estado mas o cantor saiu ileso, avança a FLASH!.



O acidente ocorreu no caminho entre a casa de Mickael e os estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos. O artista ia em direção às gravações da nova edição do programa 'The Voice Portugal', onde vai voltar a ser um dos elementos do júri.



Carreira terá já assegurado que tudo não passou de um susto.

De recordar que o artista foi pai pela primeira vez há cerca de quatro meses. Beatriz nasceu da relação entre Mickael e a apresentadora Laura Figueiredo.