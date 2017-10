Miley Cyrus e Adam Sandler homenageiam vítimas de Las Vegas

Cantora e ator interpretaram o tema “No Freedom” no programa "The Tonight Show".

03.10.17

Miley Cyrus e o ator Adam Sandler juntaram-se num dueto improvável numa homenagem às vítimas do ataque de Las Vegas. "No Freedom", da cantora Dido, foi o tema escolhido e interpretado na abertura do programa de televisão de Jimmy Fallon, o The Tonight Show.



Miley falou sobre a tragédia e defende que "não há amor sem liberdade". "O que é a música se não podemos ir ver os nosso artistas favoritos por termos medo da violência ou de perder alguém que amamos, por ir a um concerto ou ver um filme? É suposto sermos a terra da liberdade mas, neste momento, não podemos ser livres se vivemos constantemente com medo", disse a cantora ao apresentador do programa.



Miley deu voz ao tema enquanto o ator Adam Sandler mostrou os dotes na guitarra. Recorde-se que Miley Cyrus foi uma das vozes que atuou ao lado de Ariana Grande no concerto One Love Manchester. O evento serviu para angariar dinheiro para as vítimas do ataque terrorista em Manchester, ocorrido em maio deste ano. Uma bomba que explodiu na Manchester Arena, no final do concerto de Ariana Grande matou 23 pessoas e feriu 250.