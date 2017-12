Milhares manifestam-se no Peru contra indulto concedido a Alberto Fujimori

Por Lusa | 02:04

Milhares manifestaram-se hoje nas principais cidades do Peru contra o indulto concedido pelo Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ao ex-governante Alberto Fujimori, que o iliba de cumprir a pena de 25 anos por violação dos direitos humanos.

A maior marcha, que contava cerca de seis mil pessoas, aconteceu em Lima e terminou com pelo menos uma detenção pela polícia, que dispersou os manifestantes com gás lacrimogénio, apesar de o protesto estar a decorrer de forma pacífica.

A intenção dos manifestantes era chegar ao Palácio do Governo, sede do executivo peruano, ou à clínica onde Fujimori está hospitalizado, mas o protesto terminou em frente ao Palácio da Justiça depois de as autoridades terem proibido que a marcha prosseguisse em direção àqueles destinos.