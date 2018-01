Milhares protestam no Peru contra indulto concedido a ex-presidente Fujimori

Por Lusa | 03:14

Milhares de peruanos manifestaram-se, na quinta-feira em diferentes cidades, contra o indulto concedido ao antigo Presidente Alberto Fujimori, que cumpria uma pena de prisão de 25 anos por crimes contra a humanidade.

O protesto com maior adesão foi registado na capital, Lima, com mobilizações formadas em distintos pontos da cidade a percorrerem as ruas até convergir no ponto central: a praça Dos de Mayo.

Também foram realizadas marchas em cidades do interior do país, como em Barranca, Ayacucho, Cuzco, Piura e Arequipa, onde organizações civis e sociais se manifestaram pacificamente sob escolta da polícia para exigir a revogação do indulto concedido a Alberto Fujimori (1990-2000) na véspera de Natal.