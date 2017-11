Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Millie salva família da miséria

Mudou de vida em busca do sonho.

Os pais de Millie Bobby Brown sempre viveram com dificuldades económicas. Contudo, quando ainda em adolescente a atriz lhes pediu para se mudarem para Los Angels para ir em busca do sonho da representação, estes não hesitaram.



Pegaram na família, sem saber se iriam conseguir sobreviver com o pouco que tinham, mas nada os faria prever o que estaria para chegar.



Com apenas 13 anos, a atriz conseguiu o papel para a personagem Eleven, na série ‘Stranger Things’ e já arrecadou milhões de euros com o trabalho.



Atualmente, a família trabalha toda em torno da sua carreira.



A irmã Paige, de 24 anos, acompanha–a nas gravações e os pais viajam consigo durante as promoções da série. O irmão Charlie, de 20 anos, gere a sua conta no Twitter.



"Cheguei até aqui graças a eles", revelou a atriz.