Mini da Vasco da Gama associa desporto ao rock n'roll

Corrida da ponte é a melhor forma de iniciar a atividade física regular.

Por Mário Figueiredo | 09:30

As ‘minis’ de Lisboa (ponte 25 de abril) e da meia rock n’ roll (ponte vasco da Gama) são as provas ideais para quem quer iniciar-se na atividade física. São megaeventos, com o atrativo das pontes e o facto da distância ser mais curta.



A ‘Mini’ da ponte Vasco da Gama disputa-se no dia 15 deste mês. É realizada em simultâneo com a Meia-maratona e a Maratona Rock n’ Roll. Pela primeira vez, a ‘mini’ vai terminar sozinha no Parque das Nações (a maratona e a ‘meia’ têm uma nova meta na praça do Comércio). O percurso de cerca de seis quilómetros é o indicado para quem se iniciou na corrida ou gosta de caminhar. A paisagem é soberba, tal como a zona da meta, moderna, com jardins e sempre com o rio Tejo ali ao lado. A organização, a cargo do Maratona Clube de Portugal, é de grande qualidade e pensa em tudo. Segurança, apoio, abastecimentos e divertimento no final.



Aliás, o divertimento começa desde logo na partida, com música e aulas de fitness para o aquecimento. As bandas espalhadas ao longo do percurso garantem o ambiente festivo e o rock n’ roll anima todos os participantes. Contudo, participar na ‘mini’ requer alguns cuidados, pois é uma distância curta apenas para quem treina ou está habituado a caminhar.



Os cuidados devem começar com a escolha do equipamento. Se estiver calor, uma roupa leve com cores claras e protetor solar. Calções e t-shirt são recomendados. As calças de ganga e casacos não são uma boa opção. A escolha das sapatilhas deve ser cuidada. Deve ser um calçado confortável e, de preferência, próprio para caminhadas ou corrida.



Pode levar um saco/mochila com o indispensável. Tudo o que for supérfluo é apenas um peso. Tenha a preocupação de se hidratar nos abastecimentos e desfrute da música e da festa que esta corrida proporciona. Até lá faça um esforço para treinar. É que o divertimento será maior!