Ministério Público quer proibir exibição do 'Supernanny'

Estado quer impedir que próximo programa seja emitido ou que a identidade das crianças seja revelada.

15:28

O Ministério Público quer proibir a exibição do programa da SIC 'Supernanny'. Foi interposta uma ação especial de tutela de personalidade em que o MP pede que sejam eliminados todos os conteúdos anteriormente exibidos no âmbito do programa e ainda que o episódio a ser exibido no próximo domingo não vá para o ar ou que "caso o tribunal ache mais adequado, que essa exibição fique condicionada à utilização de filtros de imagem e voz que evite a identificação das crianças".Em comunicado enviado às redações, o MP quer que a decisão que seja tomada seja #"convertida em definitiva" para que todos os futuros programas só possam ser emitidos nos moldes que o tribunal fixar.Relativamente à SIC, estação televisiva que exibe o programa, o MP faz saber que foi instaurado um inquérito para investigar factos susceptíveis de integrarem o crime de desobediência, relativamente ao primeiro programa exibido pelo canal.

Em atualização