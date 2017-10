'Miss Bumbum' em poses ousadas para inspirar Messi

Imagens publicadas antes do jogo Equador-Argentina, onde o craque marcou três golos.

Body painting Oracle BumBum: Terca-feira a @afaseleccion se classifica em 4ª colocada para a @fifaworldcup Rússia 2018. #VamosArgentina #Messi ? A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Oct 5, 2017 at 6:15am PDT

Susy Cortez, a 'Miss Bumbum' é uma fã confessa de Lionel Messi e, num momento decisivo para a seleção argentina - estava em causa o apuramento para o Mundial de Futebol de 2018 na Rússia -, a jovem quis mostrar o seu apoio.Antes do Equador-Argentina, o jogo que decidia a qualificação, Cortez publicou fotos e vídeos em poses ousadas e onde surge com pouca roupa para 'inspirar' o craque argentino."Uma aposta com @leomessi na @fifaworldcup farei uma grande surpresa para os meus fãs argentinos e do mundo! Força meu querido #Messi", lê-se na legenda de um dos vídeos publicados.Nas fotos, publicadas no seu Instagram oficial, a 'Miss Bumbum' surge com o tronco pintado de preto com o número '2018' nas costas. Em cada uma das nádegas tem uma bandeira: numa a bandeira do Equador, na outra a da Argentina.O que é certo é que Messi marcou os três golos da Argentina que valeram a vitória na partida e o apuramento da seleção para o Mundial.