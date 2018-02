Celebridades aquecem redes sociais com fotografias ousadas e aconselham portugueses a cultivarem um clima sedutor nas relações.

Por Rute Lourenço | 09:49

O Dia de São Valentim celebra-se já amanhã e para as nossas famosas é sinónimo não só de romance como também de muita sensualidade. Por isso, são muitas as modelos que já começaram a apimentar as redes sociais com fotografias ousadas em lingerie, como forma de incentivar os portugueses a cultivarem o clima de sedução nas suas relações.