Monte do Malhão oferece luxo no campo

As exposições artísticas são uma constante no Monte do Malhão, que até tem como nome das suites alguns dos melhores autores portugueses, como Eça de Queirós, José Saramago ou Fernando Pessoa, entre outros. Os hóspedes podem ainda saborear a cozinha tradicional portuguesa no restaurante da propriedade.

De há três anos para cá, quando abriu, o Monte do Malhão, no concelho algarvio de Castro Marim, se destaca na área do turismo rural com um projeto que junta o pitoresco da envolvência da vida no campo com a sofisticação cultural e até energética.Situado a apenas cinco quilómetros da praia de Altura, mas num ambiente totalmente rural – muito próximo da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António –, o Monte do Malhão começou a ser construído a partir de uma casa local típica, mas cresceu para poder albergar as sete suites, a piscina de água salgada, a horta biológica e o lago.Apesar da modernização arquitetónica, que engloba 47 painéis solares – tornando-o num edifício quase autossustentável –, as linhas tradicionais foram preservadas não só para dar uma experiência mais autêntica, como também, por ser apanágio dos proprietários, dar seguimento a "uma grande responsabilidade ecológica".