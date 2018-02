Morrem mais recém-nascidos no Paquistão, República Centro-Africana e Afeganistão - Unicef

Por Lusa | 00:01

Os recém-nascidos no Paquistão, República Centro-Africana e Afeganistão são os que têm menor probabilidade de sobreviver, de acordo com um relatório da Unicef que revela que todos os anos 2,6 milhões de crianças morrem antes de completar um mês.

O relatório do Fundo das Nações Unidas para a infância (Unicef) sobre a mortalidade neonatal, intitulado "Para cada criança, vida", refere que os bebés de países considerados como os "piores do mundo para nascer" têm até 50 vezes mais probabilidades de morrer no primeiro mês de vida.

Sobretudo nos países mais pobres do mundo, o número de mortes de recém-nascidos a nível global mantém-se assustadoramente elevado, segundo a Unicef.