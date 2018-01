Morreu a atriz Teresa "Tareka", mãe de Tozé Martinho

Artista tinha 90 anos.

12:23

A atriz e escritora Maria Teresa Ramalho, conhecida por Tareka, mãe do ator Tozé Martinho, morreu esta terça-feira de madrugada, no Hospital da CUF, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte próxima da família.



Maria Teresa Ramalho, atriz e escritora, com o pseudónimo de Ângela Sarmento, encontrava-se internada naquela unidade hospitalar desde 12 de outubro.



O corpo da atriz, segundo a mesma fonte, seguirá ainda esta terça-feira para Salvaterra de Magos, onde residia, e o funeral realizar-se-á na quarta-feira de manhã, naquela vila do distrito de Santarém.



Maria Teresa Guerra Bastos Gonçalves de Morais Sarmento Ramalho, conhecida como Tareka, nasceu há 90 anos, em Lisboa, em 22 de novembro de 1927.



Tornou-se conhecida do grande público como Tareka, em 1976, no concurso televisivo "A visita da Cornélia", em que, com o filho Tozé Martinho, formou uma das principais equipas deste programa da RTP.



Participou em várias produções televisivas, sobretudo telenovelas, algumas escritas pelo filho, ator e argumentista. Fez parte do elenco de "Origens", "Ricardina e Marta", "Palavras Cruzadas", "Roseira Brava" e "Estátua de Sal", na RTP, "Dei-te Quase Tudo", "Olhos de Água" e "Todo o Tempo do Mundo", na TVI, entre outras produções.



Na SIC, entrou na série "Uma Aventura", inspirada nos livros de sua filha Ana Maria Magalhães, escritos em parceria com Isabel Alçada.



Maria Teresa Ramalho era também irmã da escritora Isabel da Nóbrega.



Estreou-se nas letras com o romance "A Árvore", em 1961, a que se seguiram "A Hora da Verdade" e livros de contos, com títulos como "Os Dias Longos" e "À Beira da Estrada". "Olha para mim", o último romance, foi publicado em 2014.



Além de dança, também estudou desenho, tendo sido discípula de Raquel Roque Gameiro.