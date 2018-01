Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Mark Salling, ator da série Glee

Corpo foi encontrado no rio. Artista estava à espera de uma condenação por pornografia infantil.

18:04

Morreu Mark Salling, ator da série Glee. O corpo do artista, de 35 anos, foi encontrado a boiar num rio em Sunland, zona onde vivia. As autoridades acreditam que Salling se poderá ter suicidado. As informações estão a ser avançada pelo site TMZ, especializado em celebridades.



Mark estava à espera de uma condenação por pornografia infantil, no próximo mês de março, após se ter dado como culpado da posse de 50 mil imagens de menores. A pena de prisão efetiva deveria ser entre quatro a sete anos, com mais vinte de liberdade condicional.



Salling tinha tentado cortar os pulsos em agosto do ano passado no que foi visto como uma tentativa de suicídio. Porém, o seu advogado negou esta alegação.



O ator e músico norte-americano atingiu o estrelato na série Glee, onde dava vida a Puck.