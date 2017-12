Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mosteiro do Leitão nas propostas Michelin

Aposta em produtos nacionais, para garantir a qualidade, é recompensada com a inscrição no famoso guia vermelho.

Por Isabel Jordão | 20.12.17

O primeiro restaurante português de leitão assado em forno a lenha a entrar para o Guia Michelin tem vista para o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha. Chama-se Mosteiro do Leitão e foi distinguido na categoria 'Prato Michelin', sendo um dos 12 restaurantes da região de Leiria inscritos na edição de 2018.



Neste restaurante situado à beira do IC2, o leitão vai ao forno e é cortado à vista de todos. "É uma forma de transmitir confiança ao cliente, que assim acompanha todo o processo de preparação", conta a proprietária, Zita Freire, salientando que o corte da carne assada requer técnica para ter "coerência".



O acompanhamento do leitão assado é um risoto de cogumelos selvagens, premiado com o título de 'Melhor arroz de Portugal', num concurso realizado em 2016, no Mercado da Ribeira, em Lisboa. Soberba é também a sobremesa feita com ginja de Alcobaça.



Com uma garrafeira completa e variada, o restaurante aposta na qualidade, comprando apenas produtos nacionais. E exemplo disso é o leitão, que é escolhido e comprado vivo pelo proprietário, Bruno Figueiredo, a produtores da região, sendo depois abatido num matadouro certificado.