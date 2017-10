Mostra de vinhos nacionais na Wine Concept Business Day

Primeira edição do evento realiza-se esta segunda-feira no Hotel SANA Lisboa.

16:42

É já esta segunda-feira, dia 9 de outubro, que se realiza a primeira edição do Wine Concept Business Day, onde vários vinhos nacionais serão expostos para dar a conhecer o que por cá se faz.

Trata-se de um evento onde vão estar presentes várias marcas da especialidade com o objetivo de dar a conhecer os seus produtos.



Exemplo disso são os Alvarinhos da Quintas de Melgaço, uma referência dos vinhos nacionais que, ao longo da sua existência, tem conquistado vários prémios nacionais e internacionais.

O evento vai ter lugar no Hotel SANA em Lisboa, entre as 10h00 e as 20h00.