Mulher de Castelo Branco está hospitalizada

Betty Grafstein dirigiu-se ao hospital devido a uma febre.

13:36

Lenox hill hospital Uma publicação partilhada por José Castelo Branco (@jose_castelo_branco) a Jul 21, 2017 às 11:19 PDT

Betty Grafstein, a esposa de José Castelo Branco, foi hospitalizada no Hospital Lenox Hill, em Nova Iorque, devido a uma febre.O "marchand d'art" fez questão de publicar um vídeo na sua página pessoal de Instagram onde surge com a mulher a caminho do estabelecimento hospitalar."Estamos a ir, mas vamos com um pouquinho de maquilhagem. É muito importante nunca ir para o hospital com mau aspeto. É necessário estar sempre glamorosos e magnifícos", diz o marido de Betty.Para além do vídeo, o artista português divulgou ainda fotografias da mulher deitada numa maca no hospital nova-iorquino.