Mulher de Eduardo Madeira chora após ser chamada de gorda

Joana Madeira voltou a ser atacada pela sua imagem.

13:38

Joana Madeira voltou a ser atacada pela sua imagem. Desta vez, a polémica surgiu no reality show ‘Biggest Deal’, da TVI, e levou a que a mulher de Eduardo Madeira se sentisse de rastos.



Tudo começou quando Joana estava a defender a imagem de Mico da Câmara Pereira perante o personal trainer Nilton Bala, que fez um reparo sobre a barriga do músico. Os ânimos exaltaram-se e o jovem acabou por responder: "Eu nem vou dizer o que sinto sobre ti." Indignada, mais tarde, Joana voltou a procurar o colega de programa: "Tenho uma coisa para te dizer. Nem todos temos de ser magros, nem todos temos de ter o corpo perfeito, nem todos temos de ser esbeltos. Eu não me importo de ser gordinha, ao menos acho que tenho uma cara gira. Tu tens um corpo todo esbelto, mas tens a cara de um pneu."



A repórter do ‘Você na TV’, de 25 anos, não conteve as lágrimas, enquanto o preparador físico preferiu mostrar-se indiferente ao seu sofrimento. "Eu não quero ouvir-te. Quando você estiver mais calma, a gente fala." Na casa, as mulheres uniram-se para apoiar Joana Machado.



"Temos de educar as pessoas. As mulheres não têm de ser magras. As mulheres podem fazer o que quiserem desde que se sintam bem. Estas opiniões não valem nada, valem zero", disse Raquel Loureiro.