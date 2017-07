Mulher de Eduardo Madeira goza com o pénis do marido na TV

Joana Madeira disse que "não existe nada por onde pegar", referindo-se aos genitais do humorista.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 16:51

Eduardo Madeira esteve com a mulher Joana, no programa da TVI ‘Você na TV’ para uma rubrica onde explicavam como faziam a mala de viagem. Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, a mulher do humorista mostrou-se implacável e gozou com o tamanho do pénis do marido, fazendo ainda várias revelações sobre a vida sexual do casal (ou a falta dela, segundo Eduardo Madeira).

A conversa mais ‘picante’ ocorreu quando o casal foi questionado pelo hábito de Eduardo Madeira de se despir em público quando aposta no resultado de um acontecimento desportivo ou cultural que Portugal possa ganhar (como o Europeu ou o Festival Eurovisão da Canção). Sobre o pénis do marido, Joana disse que "não existe nada por onde pegar".

Em seguida, quando Goucha via os objetos que o casal leva de viagem, deparou-se com uma caixa de preservativos. Lá dentro havia apenas um, o que deixou o apresentador da TVI intrigado. Questionado do porquê de levar apenas um preservativo, Eduardo madeira esclareceu que "da maneira que isto anda, um preservativo deve dar para as férias todas", sugerindo falta de sexo na relação do casal.

Manuel Luís Goucha questionou ainda o porquê de ser de tamanho XL e Joana Madeira adiantou-se, comentando que "não deve ser o dele", referindo-se novamente às dimensões reduzidas do órgão genital do marido.

Eduardo Madeira mostrou-se envergonhado com o comentário e justificou: "É XL porque na farmácia tenho vergonha de pedir o mais pequeno. Fica-me sempre largo".

Joana Madeira acusa marido de falta de higiene

Manuel Luís Goucha continuou depois a ver os vários itens que Eduardo Madeira levava na mala de viagem e questionou o porquê do humorista só ter um par de cuecas. O comediante respondeu que "só trouxe um par de cuecas para exemplificar".

Mas a mulher mais uma vez não se ficou e disse a Eduardo Madeira para dizer a verdade. "Ele só leva um par de cuecas para vestir à noite, depois lava e põe a secar para o dia seguinte. Durante o dia anda sem nada [sem roupa interior] ou de calções de banho", afirmou Joana Madeira.