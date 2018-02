Mulher de Gabriela Sobral é da realeza

Conheça Inês Herédia, a cantora e atriz que casou com a diretora da SIC.

Dá que falar depois de se ter descoberto que casou com Gabriela Sobral, diretora de programação da SIC, numa cerimónia secreta, após um ano de uma paixão intensa, mas Inês Herédia já era uma cara conhecida do público português... E não é só por ter ligações à realeza.

A jovem, de 28 anos, sempre foi apaixonada pela música e, em 2012, participou no programa Ídolos, da SIC, na edição onde Diogo Piçarra se sagrou vencedor. A jovem acabou por ser expulsa na 6.ª gala, mas sua participação no concurso de talentos viu-se envolta em polémica logo após a passagem na primeira parte do concurso.

O público criticava a jovem a acusava-a de ter a vida facilitada pela importância da sua família em Portugal. Isto porque Inês Herédia tem ligações familiares à realeza portuguesa. A atriz é prima em segundo Grau de D. Isabel Herédia de Bragança, mulher de D. Duarte Pio. Ainda assim, apesar da proximidade familiar, Inês não é particularmente ligada aos títulos nobiliárquicos da família e preferiu enveredar por uma carreira nas artes, ainda que com alguma relutância dos pais.

Ana Rita de Herédia e Luís Sanches permitiram que a filha seguisse os sonhos após ter terminado uma licenciatura. Com efeito, Inês Herédia formou-se em Gestão de Empresas Turísticas e só depois de focou na representação, no canto e na música.

Inês Herédia começou a fazer vários trabalhos como atriz, mas sem nunca esquecer a música. Integrou o elenco da novela ‘Paixão’, da SIC, em 2017, ano em que começou a namorar com a atual mulher, Gabriela Sobral. Interpreta Júlia e teve oportunidade de dar asas à sua paixão pela música, tento feito o dueto ‘Tu Sem Mim’ com David Carreira.

Já em fevereiro deste ano, Inês Herédia deu boas notícias aos fãs: está a preparar um álbum. "A Sony Music vai fazer-vos chegar as músicas que escrevo aqui e ali e eu estou muito feliz nesta nova família!", escreveu Inês, que depois revelou o tema ‘Voltei a Respirar’, o primeiro single do álbum de originais.