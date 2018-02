Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de guarda-redes do FC Porto em momento apaixonado

Raquel Jacob e José Sá esperam a chegada da primeira filha em comum, que se vai chamar Maria Leonor.

08:37

Como forma de festejar o Dia dos Namorados, Raquel Jacob partilhou uma imagem muito sensual e apaixonada com o companheiro, José Sá, que contou com uma declaração de amor.



"Eu vi em ti o que faltava em mim e descobri que, entre o sonho e a realidade, existe um espaço chamado Felicidade! Só para contar nos registos por aí que te amo com todas as letras, em todas as línguas e sotaques, que todo o meu amor é teu, é nosso", escreveu.



Na sessão é possível ver a barriga da atriz, grávida de oito meses. Este é o primeiro filho de Raquel e do guarda-redes do FC Porto.



A bebé vai chamar-se Maria Leonor.