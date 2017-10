Raquel Jacob, mulher de José Sá, anunciou a gravidez nas redes sociais.

12:42



"Ser Mãe é a missão mais linda que Deus me deu!", escreveu a ex-moranguita.





Ser Mãe é a missão mais linda que Deus me deu! #babymarialeonor #17semanas #1socorpo2coraçoes Uma publicação compartilhada por Raquel Jacob (@raqueljacoboficial) em Out 22, 2017 às 3:09 PDT

A namorada do guarda-redes do FC Porto, José Sá, está grávida de 17 semanas. Raquel Jacob, a nova musa do dragão, fez uma publicação no Instagram onde anuncia que está à espera de uma menina. Maria Leonor é o nome escolhido pelo casal.A jovem de 27 anos, que ficou conhecida por ter participado na série juvenil 'Morangos com Açucar' em 2007 e por ter pousado para a revista 'Playboy', já não deixa ninguém indiferente nas bancadas do Dragão.