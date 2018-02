Vera Ribeiro diz que portugueses precisam de apimentar a relação, mas não revela os segredos lá de casa. “Há coisas que são muito nossas”.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

A mulher do guarda-redes Rui Patrício, Vera Ribeiro, promete revolucionar a vida sexual dos portugueses com o lançamento do livro ‘Manual de Sedução’, no qual, ao longo de 240 páginas, ensina "jogos sensuais"e "técnicas" para se ter mais prazer.