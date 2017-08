Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após queda de miradouro de Santa Luzia, em Viana

A vítima, de 46 anos, sofreu queda de cerca de dez metros de altura.

Por Lusa | 00:09

Uma mulher de 42 anos morreu quarta-feira à noite após uma queda de cerca de dez metros de altura, de um miradouro para um terreno privado, no monte de Santa Luzia, Viana do Castelo, disse à Lusa fonte policial.



De acordo com o segundo Comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, "foi chamada a Polícia Judiciária para apurar as circunstâncias da morte da mulher, natural de Viana do Castelo".



O alerta aos bombeiros municipais de Viana do Castelo foi dado cerca das 22:59, que deslocaram para o local uma viatura e quatro operacionais. Uma ambulância dos bombeiros voluntários e a Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionada no hospital de Santa Luzia, naquela cidade, também participaram nas operações de reanimação mas sem sucesso.