Mulher sofre com saudades de Adrien Silva

PERFIL

Adrien Sébastien Perruchet da Silva nasceu em França no dia 15 de março de 1989 (tem 28 anos). Filho de pai português e de mãe francesa, o médio tem dupla nacionalidade.



Começou no Sporting em 2002. Em 2010 foi emprestado ao Maccabi Haifa e no ano seguinte à Académica. Desde 2013 que está na equipa principal dos leões.



Margarida Neuparth assumiu no Instagram que vai sentir a falta do marido, o capitão do Sporting Adrien Silva, com esta deslocação à Rússia - onde hoje se irá começar a disputar a Taça das Confederações. "Até já, meu amor. Vou ter muitas saudades tuas", escreveu a mulher do craque nas redes sociais.Também o jogador da seleção nacional partilhou na internet uma fotografia com a mulher e os dois filhos, Santiago, de três anos, e Thomas, já com um ano e meio. Na legenda escreveu: "Cheio de vontade de vencer, e sempre convosco no pensamento."O casal deu o nó no verão do ano passado, depois de cinco anos de namoro. Margarida Neuparth mostra-se firme no apoio ao seu marido.