Mulheres de benfiquistas seduzem no Instagram

Maria Luís, que casou há um mês com Pizzi, e Magali Aravena, companheira de Salvio, fazem furor com fotos em biquíni no Instagram.

Por Vânia Nunes | 01:43