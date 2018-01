Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música e peixe fresco no Sea Me

Conhecida como Peixaria Moderna, concilia a tradição da cozinha portuguesa com as novas tendências gastronómicas.

Por João Monteiro de Matos | 20:18

Com uma ementa quase toda ela baseada em Peixe, ‘Sea Me’, um espaço também conhecido como Peixaria Moderna, situado no epicentro de Lisboa, é uma ótima opção para os amantes de peixe, conciliando um toque de modernidade com o sabor tradicional português.



O peixe pode ser escolhido pelo cliente. Num grande balcão ao fundo do restaurante, como se se tratasse de uma peixaria típica de bairro, quem quiser pode escolher o tipo de peixe que vai saborear à refeição e a variedade de pescado é enorme. Desde o tradicional carapau ao requintado tamboril acabando nos mariscos, tudo pode ser escolhido para se colocar no prato. Mas não é só de ementa portuguesa que se pode saborear neste espaço.



O ‘Sea Me’ serve também comida típica do Japão. Para acompanhar as tendências europeias a nível da restauração, este espaço do Chiado serve também sushi, com alguns pratos de autor.



Para além de todos estes requintes gastronómicos, durante o jantar existe sempre um DJ residente que coloca músicas suaves e a um volume agradável, o que torna a refeição ainda mais saborosa e intimista.