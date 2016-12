O cantor George Michael morreu no dia de Natal, aos 53 anos

A morte de George Michael deixou em choque os amigos do cantor, que estão a preparar uma homenagem especial. Mariah Carey, Bob Geldof e Elton John pretendem organizar um espetáculo de tributo ao intérprete de ‘Last Christmas’, cujas receitas vão reverter para as associações apoiadas pelo músico, que morreu no dia de Natal, aos 53 anos.