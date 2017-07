Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Na estação quente durmo nua"

Agnes prefere o sexo no inverno, elege a água fria e gostaria de viajar até Miami, nos Estados Unidos.

08:40

- Onde costuma passar as férias de verão?

– Nunca passo no mesmo sítio. Este ano já estive uma semana em Albufeira, no Algarve, com os miúdos [Sara, de 12 anos, e Martim, de oito] e para o próximo mês vou à Disneyland, em Paris, França.



- Praia ou piscina?

– Gosto de estar numa piscina com vista para o mar.



- Qual a sua praia preferida?

– A minha praia de eleição é a do Guincho, em Cascais.



- Água quente ou fria?

– Fria. Nasci na Transilvânia, Roménia, e já estou mais do que habituada.



- Fato de banho ou biquíni?

– Quando me quero bronzear prefiro usar biquíni, mas tenho fatos de banho muito giros.



- Gosta de fazer topless?

– Não.



- O que é que não pode faltar no seu saco de praia?

– Protetor solar, batom hidratante, toalha, um livro, uma revista e o meu telemóvel.



- Almoçar ou jantar fora?

– Prefiro jantar fora.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Bebo muita água e utilizo bons cremes hidratantes.



- Qual foi a viagem mais romântica que fez?

– Destaco duas: à Malásia e à Tailândia.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Resort de luxo. Para fazer uma viagem de mochila às costas teria de ir com um grupo de amigos muito bem organizados.



- Se tivesse um bilhete de ida, para onde iria?

– Miami ou Los Angeles, nos EUA.



- Sexo no verão é melhor?

– Prefiro no inverno...



- Na estação quente dorme nua ou de pijama?

– Nua. Sinto-me melhor.



- Complete. O calor no verão é bom para…

– Para tudo. Adoro o calor.